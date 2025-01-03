В Норвегии в 2024 году 90% приобретенных новых авто составляли электромобили

Почти 90% новых автомобилей, проданных в Норвегии в прошлом году, являются электромобилями.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовала Норвежская автодорожная федерация (OFV).

В 2024 году электромобили составляли в Норвегии 88,9% новых приобретенных авто – на шесть процентных пунктов больше, чем 82,4% в 2023 году.

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В августе среди новых автомобилей, приобретенных норвежцами, на электромобили пришлось 94%.

С такими темпами Норвегия претендует на первенство среди стран, где традиционные авто с двигателем внутреннего сгорания останутся в меньшинстве. В 2023 году "чистых" электромобилей было уже 28%.

Выбор потребителей в значительной степени связан с последовательной политикой Осло, поскольку авто на бензине и дизеле облагают высокими налогами, тогда как электромобили, наоборот, имеют исключения из импортных пошлин и НДС.

В отрасли считают фактором влияния и то, что в Норвегии нет ни одного автомобильного гиганта, в отличие от таких стран как Германия.

Напомним, осенью 2024 года ЕС окончательно одобрил пошлины до 35,3% на китайские электромобили, беспокоясь из-за все большего экспорта Пекином зеленых технологий в страны Европы. В Еврокомиссии считают, что китайский автопром "получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС".