Как в ЕС обсуждают запрет газа РФ и кто выступает за ослабление

ЕС приблизился к историческому решению – запретить импорт российского газа.

20 октября Совет ЕС согласовал общую позицию по новому Регламенту о поэтапном прекращении импорта российского газа – ключевому документу в рамках дорожной карты REPowerEU по прекращению зависимости от российской энергии.

Однако не все так просто, ведь позиция Совета ЕС – слабее, чем ожидалось. Поэтому впереди – борьба за более жесткий финал REPowerEU.

О борьбе, которая продолжается между институтами Евросоюза по поводу запрета на покупку российского газа, читайте в колонке эксперта Razom We Stand Екатерины Концур Борьба за запрет российского газа: удастся ли избежать послаблений в санкциях ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки отмечает, что Совет ЕС 20 октября наконец принял свою позицию по Регламенту о поэтапном прекращении импорта российского газа, заняв более выгодную для России позицию по сравнению с более жестким решением Европейского парламента от 17 октября 2025 года.

Следующий, третий этап – это триалог между Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией, который предусматривает три раунда политических трехсторонних переговоров: 6 и 20 ноября и 2 декабря.

А окончательное решение ожидается уже в декабре, добавляет эксперт.

Совет ЕС поддержал постепенный подход, тогда как Европарламент занимает более жесткую позицию и настаивает на ускорении темпов запрета на покупку нефти и газа.

"Разногласия в позициях Европарламента и Совета ЕС очень существенны", – отмечает Екатерина Концур.

По оценке Razom We Stand, ЕС может лишить военную машину Путина дополнительно 29 млрд евро за период 2026–2028 годов, если выберет более жесткий и быстрый запрет на российские энергоносители, предложенный Европарламентом.

Во время дискуссий в Совете ЕС, рассказывает автор колонки, страны разделились на три лагеря: "Проактивные" (Польша, Швеция, Хорватия, Португалия и страны Балтии – за самый быстрый отказ), "Критики" (для Венгрии и Словакии российский газ остается "вопросом выживания"), "Осторожные" (Австрия, Италия, Греция и Румыния – согласны с общей целью, но имеют свои опасения).

В то же время Франция, Испания и Бельгия – крупные импортеры российского СПГ – стремятся получить гарантии от коммерческих судебных исков после расторжения долгосрочных контрактов, добавляет представительница Razom We Stand.

По оценкам Razom We Stand, Россия потеряет до 5 млрд евро в год из-за запрета спотовых/краткосрочных контрактов в ЕС с 1 января 2026 года и около 15 млрд евро из-за полного запрета всего импорта (как трубопроводного, так и СПГ) с 1 января 2027 года.

"ЕС должен установить четкие даты без лазеек: запрет новых контрактов на импорт российского газа, нефти и нефтепродуктов – с 1 января 2026 года; полный отказ от всех поставок – не позднее 1 января 2027 года, именно так, как предусматривает 19-й санкционный пакет ЕС", – пишет Екатерина Концур.

По ее мнению, переходные периоды для запрета импорта газа СПГ-терминалами следует сократить, а исключения для стран без выхода к морю – отменить.

Никакая "географическая специфика" не может быть оправданием для финансирования войны, отмечает эксперт.

Также она подчеркивает, что Регламент о поэтапном прекращении импорта российского газа должен быть синхронизирован с санкционными пакетами, в частности в отношении запрета страхования "теневого флота".

"ЕС должен ввести обязательную систему трассировки энергоносителей, предоставить таможенным органам право блокировать поставки сомнительного происхождения и создать "реестр нарушителей" – компаний и судов, которым будет запрещен доступ на рынок", – отмечает эксперт.

Подробнее – в колонке Екатерины Концур Борьба за запрет российского газа: удастся ли избежать послаблений в санкциях ЕС.