Украинские дипломаты посетили в Милане украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока"

Сотрудники Генерального консульства Украины в Милане провели встречу с Сергеем Кузнецовым, который обвиняется в участии в подрыве газопроводов "Северного потока" и который в настоящее время содержится под стражей в Италии, где объявил голодовку.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как заявили в МИД, ведомство с момента задержания в Италии Кузнецова оказывает консульскую поддержку ему и его родным, находится в постоянном контакте с итальянскими правоохранительными органами и пенитенциарным учреждением с целью соблюдения надлежащих условий содержания украинца.

После сообщений об объявлении Кузнецовым голодовки, консульские должностные лица Генерального консульства Украины в Милане провели с ним 5 ноября экстренную встречу – в общей сложности четвертую с момента его задержания в августе этого года.

Как отметили в ведомстве, в течение полуторачасового разговора консульские должностные лица выяснили актуальное состояние мужчины, условия его содержания, отношение администрации учреждения, в очередной раз предложили ему всестороннее содействие со стороны дипломатического учреждения.

В МИД также подчеркнули готовность к взаимодействию с итальянской и немецкой сторонами в ходе расследования дела. В то же время министерство требует возвращения мужчины в Украину.

В конце октября суд Болоньи постановил экстрадировать украинца в Германию по требованию местной прокуратуры. Защита подала апелляцию в Верховный суд, который должен вынести решение в течение месяца.

Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в заговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина непричастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.