Українські дипломати відвідали в Мілані українця, підозрюваного у підриві "Північного потоку"

Посадовці Генерального консульства України в Мілані провели зустріч із Сергієм Кузнєцовим, який звинувачений в участі в підриві газопроводів "Північного потоку" і який наразі утримується під вартою в Італії, де оголосив голодування.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Як заявили у МЗС, відомство від моменту затримання в Італії Кузнєцова надає консульську підтримку йому та його рідним, перебуває у постійному контакті з італійськими правоохоронними органами та пенітенціарною установою з метою дотримання належних умов утримання українця.

Після повідомлень про оголошення Кузнєцовим голодування, консульські посадові особи Генерального консульства України в Мілані провели з ним 5 листопада екстрену зустріч – загалом четверту з часу його затримання в серпні цього року.

Як зазначили у відомстві, протягом півторагодинної розмови консульські посадові особи з’ясували актуальний стан чоловіка, умови його утримання, ставлення адміністрації закладу, вкотре запропонували йому всебічне сприяння з боку дипломатичної установи.

У МЗС також підкреслили готовність до взаємодії з італійською та німецькою сторонами в ході розслідування справи. Водночас міністерство вимагає повернення чоловіка до України.

Наприкінці жовтня суд Болоньї постановив екстрадувати українця до Німеччини на вимогу місцевої прокуратури. Захист подав апеляцію до Верховного суду, який повинен винести рішення протягом місяця.

Згідно із заявою, опублікованою німецькою прокуратурою в серпні, Кузнєцов був членом групи осіб, які встановили вибухові пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна непричетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.