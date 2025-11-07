Как Украина реформирует сферу экологии и почему не стоит с этим медлить

4 ноября 2025 года Европейская комиссия обнародовала Отчет в рамках пакета расширения за 2025 год о прогрессе Украины – и этот отчет оказался самым комплиментарным для Украины.

Нынешняя оценка Украины по главе 27 "Окружающая среда и изменение климата" обозначена как "хороший прогресс за отчетный период".

Подробнее о прогрессе Украины в сфере экологии и о том, что еще предстоит сделать, читайте в колонке председателя правления Ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда" Натальи Андрусевич Наконец-то не "двойка"! Как Украина выполняет экологические требования ЕС и реально ли сохранить темп. Далее – краткое изложение.

По словам автора колонки, маркерами оценки "хороший прогресс за отчетный период" стали несколько важных событий и принятых актов.

Больше всего их в сфере климата: возобновление мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МЗВ), принятие плана по внедрению системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ), принятие рамочного климатического закона, который устанавливает цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

"В сфере защиты окружающей среды – это принятие Национального плана по управлению отходами, вступление в силу закона о промышленном загрязнении, принятие планов управления речными бассейнами, стратегия реформирования экологического контроля", – добавляет Наталья Андрусевич.

При этом она подчеркивает, что ни один вопрос, по мнению Европейской комиссии, не заслуживает наивысшей оценки.

Особенно в тех сферах, где мы традиционно отчитываемся о высоком прогрессе, а именно: оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), стратегическая экологическая оценка (СЭО), геопространственные данные, доступ к экологической информации и участие общественности.

Автор колонки отмечает, что в отчете чрезвычайно много анализа посвящено именно ОВОС и СЭО. Евросоюз настаивает на недопустимости общих исключений, даже если они временные.

В то же время планы правительства, по данным председателя правления РАЦ "Общество и окружающая среда", направлены на дерегуляцию экологических оценок, что не будет способствовать выполнению рекомендаций Еврокомиссии.

По мнению Андрусевич, некоторые выводы отчета вызывают удивление, учитывая их неактуальность и противоречивый характер.

Например, упоминание о "недофинансировании Орхусского центра", который является пережитком прошлого и уже давно не выполняет никаких функций по содействию в предоставлении доступа к экологической информации.

С другой стороны, отчет не упоминает о роли неправительственных экологических организаций, которые, особенно в военное время и время институциональных изменений, играют большую роль в процессе евроинтеграции: от выполнения традиционной функции watch dogs и адвокации необходимых реформ до помощи правительству в переговорном процессе.

Традиционно важными в отчете являются рекомендации. Их не много и они достаточно конкретные, обращает внимание председатель правления РАЦ "Общество и окружающая среда".

По мнению Еврокомиссии, Украине в первую очередь необходимо: привести в соответствие с нормами ЕС проведение ОВОС и СЭО; подать второй национально определенный вклад в Парижское соглашение; ратифицировать Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу и адаптировать соответствующее законодательство ЕС в отношении фторированных парниковых газов и озоноразрушающих веществ; принять Стратегию и план действий по циркулярной экономике; принять закон для имплементации регламента ЕС об обезлесении; продолжить подготовку к расширению МЗВ и внедрению СТВ; дальнейшее укрепление ответственных органов с четко определенными функциями, достаточным количеством работников и технической экспертизой.

Автор колонки подчеркивает, что если цель Украины – вступить в ЕС до 2030 года, то вопросы окружающей среды не могут рассматриваться по остаточному принципу.

Подробнее – в колонке Натальи Андрусевич Наконец-то не "двойка"! Как Украина выполняет экологические требования ЕС и реально ли сохранить темп.