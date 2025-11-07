Сепаратисты Каталонии настаивают, что окончательно порвали с правительством Санчеса

В каталонской сепаратистской партии Junts настаивают, что отношения с правительством Испании "непоправимо" испорчены и что "назад дороги нет".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Junts в Конгрессе, Мириам Ногерас, которую цитирует EFE.

Комментарий представительницы каталонской партии прозвучал на фоне того, как в четверг Junts подавляющим большинством голосов поддержали решение руководства разорвать соглашение о сотрудничестве с социалистами премьера Испании Педро Санчеса.

"Испанское правительство не выполнило своих обязательств, и начало действий не является выполнением обязательств", – добавила она.

Ногерас подчеркнула, что принятая вчера мера не была показательной, очевидно имея в виду созыв заседания правительства по рассмотрению законопроекта о многократных правонарушениях, поданного Junts в нижнюю палату парламента, а также совместное заявление Испании и Германии о том, что в конечном итоге каталонский язык будет признан официальным в ЕС.

"Когда распад происходит, то происходит. До распада мы вели переговоры и достигали соглашений", – вспомнил он.

Пресс-секретарь Junts подчеркнула, что то, что произошло, было следствием "бездействия испанского правительства", его "нарушений, лжи и блефа".

Семь депутатов Junts с осени 2023 года обеспечивали незначительное большинство испанским социалистам в парламенте в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое не предусматривало их вхождения в правительство.

В обмен на это Санчес пообещал амнистию участникам референдума о независимости Каталонии, расширение автономии каталонской власти и закрепление официального статуса каталанского языка на уровне ЕС, чего он так и не смог достичь.

Однако недавно лидер Junts Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии, инициировал разрыв сотрудничества с испанскими социалистами.

Однако в правительстве надеялись, что разрыв не станет окончательным.