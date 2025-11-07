В Болгарии предварительно поддержали взятие под контроль завода "Лукойла"

Болгарский парламент в пятницу одобрил в первом чтении законодательные изменения, которые позволят стране расширить управление на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" после его попадания под санкции США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Одобренные депутатами Болгарии изменения предусматривают, что правительство сможет назначать специального временного руководителя "Лукойла", который будет иметь право продавать активы компании, закладывать их и предоставлять под залог.

В законопроекте указано, что его действия не подлежат судебному и административному контролю.

Как пояснил соавтор документа, депутат от партии власти ГЕРБ Делян Добрев, "специальный управляющий должен убедиться, что не будет денежных потоков в Кремль или в связанные с Кремлем компании и так далее".

Несмотря на возражения оппозиции, парламентское большинство также одобрило рассмотрение законопроекта во втором чтении уже до конца пятницы.

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Российская компания традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

На прошлой неделе болгарский парламент проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

По данным СМИ, Болгария рассматривает возможность обращения к США с просьбой об освобождении от новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний.