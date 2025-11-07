Названная марионеткой Кремля компания передумала покупать активы "Лукойла"

Швейцарский торговый дом Gunvor в четверг заявил, что отзывает свое предложение о покупке международных активов крупнейшей частной нефтяной компании России после того, как США заявили, что "никогда" не одобрят эту сделку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В США компанию назвали марионеткой Кремля.

"Президент Трамп четко дал понять, что война должна закончиться немедленно. Пока продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензию на работу и прибыль", – говорится в сообщении Минфина США.

"Заявление Министерства финансов США является фундаментально дезинформативным и ложным. Между тем Gunvor отзывает свое предложение по международным активам Лукойла", – заявил Politico представитель компании Gunvor Сет Пьетрас.

Эти резкие комментарии появились после того, как на прошлой неделе "Лукойл" заявил, что принял предложение транснационального торгового дома о покупке его международного бизнеса после того, как Трамп объявил о санкциях против энергетической компании. Лукойл заявил, что Министерство финансов США должно одобрить сделку, прежде чем она будет официально внесена в черный список 21 ноября.

В Европе "Лукойл" владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии, 45-процентной долей в голландском заводе по переработке топлива и около 2 000 автозаправочных станций.

Компания Gunvor была основана шведским миллиардером Торбьерном Торнквистом и Геннадием Тимченко, одним из ближайших союзников Путина, в 2000 году – и когда-то была крупнейшим экспортером московской нефти в мире.

В 2014 году, за несколько дней до того, как США наложили санкции на бывшего совладельца Gunvor после аннексии Крыма Россией, Тимченко продал свою 43,6-процентную долю в торговом доме.

"Gunvor есть и всегда был открытым и прозрачным в отношении своей собственности и бизнеса, и уже более десяти лет активно дистанцируется от российской торговли, продавая свои российские активы, и публично осуждает войну в Украине", – сказал Пьетрас.

"Мы приветствуем возможность исправить это очевидное недоразумение", – добавил он.

Отметим, в США заверили, что президент будет следить за соблюдением введенных им санкций против России, чтобы заставить хозяина Кремля сесть за стол переговоров и заключить мирное соглашение с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные США санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл" на 56-57% повлияют на нефтяной экспорт РФ.