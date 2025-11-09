В США сократят авиарейсы до минимума накануне Дня благодарения из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что в связи с продолжением федерального шатдауна, количество рейсов в США будет сокращено до "минимума" накануне праздника Дня благодарения из-за растущего дефицита персонала в службе управления воздушным движением.

Об этом он заявил в воскресенье, 7 ноября, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Крупные авиакомпании столкнулись уже с третьим днем сокращения рейсов, введенного правительством. Остановка работы правительства, которая длится уже рекордные 40 дней, привела к нехватке диспетчеров воздушного движения, которые, как и другие федеральные служащие, не получают зарплату уже несколько недель.

"Ситуация будет только ухудшаться. За две недели до Дня благодарения вы увидите, как авиаперевозки сократятся до минимума", – сказал Даффи.

Как отмечается, обычно миллионы людей путешествуют накануне Дня благодарения, одного из важнейших праздников в США, который в этом году приходится на 27 ноября.

"Многие из них не смогут сесть на самолет, потому что не будет столько рейсов, если ситуация не изменится", – предупредил американский министр.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) поручило авиакомпаниям сократить на 4% количество ежедневных рейсов, начиная с пятницы, 6 ноября, в 40 основных аэропортах из-за проблем с безопасностью управления воздушным движением. Сокращение количества рейсов должно достичь 6% во вторник, 11 ноября, а затем 10% до 14 ноября.

С начала федерального закрытия 1 октября все больше диспетчеров воздушного движения выходят на пенсию, сказал Даффи. По его словам, FAA не хватает от тысячи до 2 тысяч диспетчеров для полного укомплектования штата.

"Я платил опытным диспетчерам, чтобы они оставались на работе и не уходили на пенсию. До закрытия правительства ежедневно на пенсию уходило около четырех диспетчеров, а сейчас – от 15 до 20 в день", – добавил он.

Как отмечается, в субботу, 8 ноября, было отменено около 1550 рейсов и задержано 6,7 тысяч, по сравнению с 1025 отмененными и 7 тысячами задержанных рейсов в пятницу, 7 ноября.

Во время закрытия правительства 13 тысяч диспетчеров воздушного движения и 50 тысяч сотрудников службы безопасности были вынуждены работать без оплаты.

В среду, 5 ноября, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

За несколько часов до того, как был побит рекорд шатдауна, администрация Трампа забила тревогу по поводу хаоса в аэропортах по всей стране, если кризис затянется на шестую неделю, а углубляющийся дефицит персонала приведет к закрытию аэропортов и участков воздушного пространства.

В частности, по данным СМИ, из-за длительного шатдауна в США отложили экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.