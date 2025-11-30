СМИ: США на переговорах в воскресенье хотят согласовать вопросы территорий и гарантий безопасности

США на встрече с украинской делегацией в Майами в воскресенье стремятся утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – о территориях и гарантиях безопасности.

Об этом сообщило издание Axios, пишет "Европейская правда".

Во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье Украина и США достигли принципиального согласия по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантий безопасности.

Неназванный американский чиновник заявил изданию, что Белый дом хочет устранить разногласия по этим двум вопросам в воскресенье: "Украинцы знают, чего мы от них ожидаем".

Украинская делегация, возглавляемая секретарем СНБО Рустемом Умеровым, уже находится в Майами для встречи, которая запланирована в эксклюзивном гольф-клубе Виткоффа Shell Bay.

В состав украинской делегации, кроме Умерова, входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинской разведки.

В состав американской делегации входят госсекретарь Марко Рубио, Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Президент Зеленский с оптимизмом высказался о переговорах по "мирному плану" во Флориде.

Специальный посланник США Стив Виткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе и передаст ему результаты воскресных договоренностей.