Зеленский о переговорах во Флориде: "важно, что есть конструктив, говорили откровенно"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивными переговоры, которые прошли во Флориде между американской и украинской делегациями по "мирному плану", после доклада о встрече.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Facebook.

Президент сообщил, что после встречи во Флориде получил доклад от главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, об "основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах".

"Важно, что в разговоре есть конструктив, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направленно на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины. Благодарен Америке, команде президента Трампа и президенту лично за время, которое так интенсивно вкладывается в определение шагов для окончания войны. Будем работать дальше. Ожидаю полный отчет нашей команды при личной встрече", – написал он.

Трамп после переговоров Украины и США во Флориде снова сказал о "шансе на соглашение".

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану".

По данным СМИ, темами стали вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, а также график выборов в Украине.