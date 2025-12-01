СМИ узнали, как проходили переговоры делегаций США и Украины во Флориде

Основной темой во время переговоров американской и украинской команд о возможных параметрах мирного соглашения для завершения российско-украинской войны было то, по какой линии пройдет граница с территориями, которые останутся в оккупации под контролем РФ.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Axios, пишет "Европейская правда".

Двое неназванных украинских чиновников сказали, что центральной темой обсуждения было то, какие захваченные Россией территории в рамках мирного соглашения останутся под оккупацией. Как известно, в первоначальной версии "мирного плана" США из 28 пунктов речь шла о том, чтобы Украина отступила без боя с неоккупированной части Донецкой области.

Украинские собеседники Axios описали пятичасовую встречу как "сложную и интенсивную", но продуктивную.

По информации издания, около часа встреча продолжалась в расширенном формате. Затем на ней осталось по трое чиновников от каждой стороны (Виткофф, Рубио, Кушнер от США; Умеров, Скибицкий и Гнатов от Украины), и тогда "вопрос контроля над территориями стал фактически единственным вопросом для обсуждения", по словам украинских источников.

После этого состоялся еще разговор один на один Умерова с Виткоффом, после чего Умеров позвонил Зеленскому, чтобы доложить о результатах.

WSJ со своей стороны пишет, что встреча длилась "более 4 часов". По информации от высокопоставленного чиновника США, темами разговора были "возможность обмена территориями", "график выборов в Украине", детали западных гарантий безопасности для Украины и будет ли РФ требовать от Украины признания российскими захваченных ею территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на соглашение".

