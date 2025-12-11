Президент Литвы о "мире" для Украины: это не должен быть еще один "Будапештский меморандум"

Президент Литвы Гитанас Науседа по случаю встречи "коалиции решительных" в четверг подчеркнул ключевые принципы, необходимые для приемлемого мирного соглашения для завершения российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал пост в своем X.

Науседа отметил, что сейчас – тот период, когда партнерам крайне важно твердо поддерживать Украину и усиливать ее переговорную позицию – для безопасности и Украины, и Европы.

"Сначала должно быть прекращение огня. Любой мирный план должен включать сильные, юридически обязывающие гарантии безопасности – не еще один "Будапештский меморандум". Никаких уступок территориями Украины, ее суверенитетом или принципами международного права", – подчеркнул президент Литвы.

"Главное – долгосрочная военная и финансовая поддержка Украины, более сильные санкции и явный прогресс на пути Украины к членству в ЕС. Европа должна действовать сообща – сейчас формируются решения, от которых зависит наша безопасность в будущем", – подчеркнул Гитанас Науседа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул недопустимость "мира" ценой интересов ЕС и НАТО и согласованного без участия стран, которых это касается.

Как сообщалось, заседание "коалиции решительных" в формате видеоконференции должно состояться в четверг, 11 декабря. Перед этим лидеры по крайней мере части стран-участниц общались во время встречи лидеров Франции, Германии и Украины с премьером Великобритании в Лондоне 8 декабря.

Зеленский во вторник сообщил о завершении работы на уровне советников по национальной безопасности над предложениями Украины и Европы к "мирному плану".