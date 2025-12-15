ЕС расширил санкционный режим против Беларуси, включив в него "гибридную войну" против соседей
Европейский Союз расширяет рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия Беларуси против ее европейских соседей.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
15 декабря Совет ввел новый критерий для введения санкций против компаний и физических лиц, которые "получают преимущества, вовлечены или способствуют действиям или политике, которую связывают с Республикой Беларусь, направленным против демократии, верховенства права, стабильности или безопасности в ЕС и его странах-членах".
Отмечается, что решение связано прежде всего с системными налетами метеозондов с контрабандой из Беларуси в Литву.
Новый критерий позволяет ЕС применять санкции против причастных также к манипулированию информацией и вмешательству.
Под санкции смогут попасть причастные к "действиям, направленным против функционирования демократических институтов, экономической деятельности или сервисов публичного интереса ЕС и стран-членов".
Новый критерий охватывает также вмешательство, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры, или же системные действия, приводящие к сбоям в работе такой инфраструктуры – под такую формулировку подпадает, в частности, ситуация, сложившаяся для аэропорта Вильнюса из-за метеозондов из Беларуси.
В описании проблемы, с которой столкнулась Литва, отмечают, что метеозонды из Беларуси повлияли уже на сотни рейсов и тысячи пассажиров и повлекли большие убытки для авиакомпаний.
"Их цель – дестабилизация в стране-члене ЕС и запугивание европейских граждан путем создания прямой угрозы для гражданской авиации. Применение этих воздушных шаров происходит в более широком контексте направленной гибридной кампании, наряду с другими действиями, включающими также поддерживаемую государством контрабанду мигрантов", – отмечают в коммюнике.
Послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.
Напомним, в Вильнюсе заявили, что Лукашенко не стоит надеяться на ослабление санкций ЕС вслед за США, которые сделали это в обмен на освобождение более 120 политзаключенных.