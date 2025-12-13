В Вильнюсе говорят, что Лукашенко не стоит надеяться на ослабление санкций ЕС вслед за США

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что в ЕС нет обсуждения о снятии европейских санкций с белорусского калия после соответствующего решения США.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В МИД Литвы в связи с решением США снять санкции с белорусских калийных удобрений сообщили, что такого решения со стороны ЕС не обсуждают.

"США принимает независимые решения о санкциях против белорусского режима, они не связаны с санкциями ЕС. В ЕС нет дискуссий об ослаблении санкций против белорусского режима", – отметили в комментарии.

Также в МИД Литвы напомнили, что ключевые причины, которые стали причиной санкций против режима Лукашенко, остаются до сих пор – упомянув продолжающиеся внутренние репрессии, а также поддержку России в войне против Украины, "шантаж мигрантами" в отношении своих европейских соседей, и, с недавнего времени, гибридную атаку с помощью метеозондов с контрабандой.

"Освобождение политзаключенных – важное дипломатическое достижение, однако позиция Литвы не изменилась: действия Беларуси наносят значительный ущерб безопасности Литвы, ЕС и НАТО", – подчеркнули в МИД Литвы.

Напомним, 9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

По данным СМИ, послы ЕС в среду, 10 декабря, согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.

Литовский премьер Инга Ругигене надеется на помощь США в том, чтобы повлиять на Беларусь.