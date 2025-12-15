СМИ: президент Финляндии встретился с переговорщиками Трампа в Берлине
Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 08:53 —
Президент Финляндии Александр Стубб встретился с переговорщиками Трампа в Берлине вечером в воскресенье.
Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".
Уиткофф и Кушнер, по информации издания, около 22 часов приехали в отель Adlon в Берлине для встречи со Стуббом, который 15 декабря должен принять участие в переговорах о потенциальном мирном соглашении для завершения российско-украинской войны с участием Зеленского и европейских лидеров.
Ранее сообщалось, что для этого Стубб отменил поездку в США.
Детали их разговора, который длился около 20 минут, неизвестны. Отмечают, что заблаговременное прибытие Стубба "стало неожиданностью", потому что он не участвовал в воскресных переговорах.
В Финляндии о встрече сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.
Напомним, вечером 14 декабря в Берлине состоялись переговоры Украины и США с участием президента Владимира Зеленского и переговорщиков Трампа.
У Зеленского сообщили, что переговоры длились более пяти часов и продолжатся в понедельник утром. Спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил о "большом прогрессе".
Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия по поводу направления мирных усилий.