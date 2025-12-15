СМИ: президент Финляндии встретился с переговорщиками Трампа в Берлине

Президент Финляндии Александр Стубб встретился с переговорщиками Трампа в Берлине вечером в воскресенье.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Уиткофф и Кушнер, по информации издания, около 22 часов приехали в отель Adlon в Берлине для встречи со Стуббом, который 15 декабря должен принять участие в переговорах о потенциальном мирном соглашении для завершения российско-украинской войны с участием Зеленского и европейских лидеров.

Ранее сообщалось, что для этого Стубб отменил поездку в США.

Детали их разговора, который длился около 20 минут, неизвестны. Отмечают, что заблаговременное прибытие Стубба "стало неожиданностью", потому что он не участвовал в воскресных переговорах.

Photo: Peter Tiede / Bild

В Финляндии о встрече сообщило издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Напомним, вечером 14 декабря в Берлине состоялись переговоры Украины и США с участием президента Владимира Зеленского и переговорщиков Трампа.

У Зеленского сообщили, что переговоры длились более пяти часов и продолжатся в понедельник утром. Спецпредставитель Трампа Уиткофф заявил о "большом прогрессе".

Приглашение американцев на встречу в Берлине поступило после напряженного телефонного разговора в среду между Мерцем, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером и Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия по поводу направления мирных усилий.