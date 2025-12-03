Коррупция в сердце Европы: что известно об обысках и задержаниях экс-руководителей дипломатии ЕС

На початку грудня бельгійська поліція сколихнула Брюссель обшуками у дипломатичній службі Європейського Союзу та престижному Коледжі Європи в рамках гучного розслідування корупції.

А головне – у цій справі правоохоронці затримали (щоправда, ненадовго) двох колишніх топпосадовців ЄС.

Під звинуваченням – дві фігури, які донедавна вважалися майже недоторканними в європейській політиці: колишня очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні (яку у 2021 році деякі ЗМІ називали кандидаткою на посаду генерального секретаря НАТО), а також колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій, італійський дипломат Стефано Санніно.

І як би не завершилася ця справа, вона матиме довгострокові наслідки, в тому числі – в оцінці можливих корупційних ризиків структурами ЄС.

"Італійське земляцтво" в центрі ЄС

У грудні 2024 року нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас вирішила звільнити Стефано Санніно з посади генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій.

Тоді цей крок виглядав зведенням рахунків із попередньою командою, а тому викликав обурення деяких європосадовців та навіть урядів держав-членів.

Санніно, кар'єрний дипломат з Неаполя з насиченим резюме, до якого входять різні посади в Римі та Брюсселі, обіймав посади генерального директора DG Enlargement, постійного представника Італії в ЄС, посла Італії в Іспанії та Андоррі, а також генерального секретаря EEAS.

Він відстоює права ЛГБТК+ і одружений з каталонським політичним радником Сантьяго Мондрагоном.

Втім, здавалося, звільнення не поставило хрест на його кар'єрі.

У лютому Санніно обійняв посаду генерального директора DG MENA, департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки. А минулого року він також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.

Згаданий Коледж Європи в Брюгге – престижний навчальний заклад, де рік освіти коштує близько 30 тисяч євро – очолює колишня начальниця Санніно Федеріка Могеріні.

У 2015-2019 роках вона обіймала посаду високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, а до того вісім місяців очолювала МЗС Італії.

Варто додати, що призначення Могеріні супроводжувалося скандалом: адміністративна рада коледжу, яку очолював колишній президент Європейської ради Герман ван Ромпей, схвалила кандидатуру Могеріні попри заперечення низки випускників, професорів та посадовців ЄС.

Вони звинувачували ван Ромпея в тому, що він начебто відхилив інших висококваліфікованих кандидатів, щоб просунути Могеріні. Після того група з 15 членів Європейського парламенту від "Зелених" написала листа до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, щоб висловити занепокоєння.

На їхню думку, очевидна підтримка Могеріні з боку як фон дер Ляєн, так і ван Ромпея, попри "відсутність досвіду" кандидатки, як того вимагало оригінальне оголошення про вакансію, "шкодить як рівності можливостей при наймі, так і незалежності установи".

В оригінальному оголошенні про вакансію зазначалося, що кандидати повинні продемонструвати "значні академічні якості в галузі європейських студій, підтверджений досвід адміністрування та управління академічною структурою певної складності, а також вміти поєднувати прагнення до академічної досконалості на міжнародному рівні з раціональним управлінням бюджетом".

І саме ця академія стала центром корупційного розслідування.

Тендер із заздалегідь визначеним переможцем

Європейська прокуратура заявила, що має "серйозні підозри" щодо порушення правил "чесної конкуренції", коли Європейська служба зовнішніх дій провела тендер на створення Дипломатичної академії ЄС.

Йдеться про публічний тендер на фінансування Дипломатичної академії ЄС – щорічної навчальної програми для європейських дипломатів у Брюгге, який у 2022 році виграв Коледж Європи.

Попри те, що тендер був відкритим для всіх вищих навчальних закладів Європи, джерела Euractiv свідчать: кримінальне розслідування було розпочате після появи звинувачень у тому, що

Коледж Європи або його представники начебто заздалегідь знали про перемогу в тендері.

Цю тезу підтверджують і джерела "ЄвроПравди".

Варто уточнити, Коледж Європи, заснований у 1949 році та відомий як "кузня кадрів" для майбутніх європейських посадовців, має тривалу історію співпраці з європейськими інституціями. Більш того, він частково фінансується ЄС, хоча формально залишається незалежною установою.

Особливу увагу слідчі приділили придбанню коледжем будівлі на вулиці Spanjaardstraat у Брюгге за 3,2 млн євро – нині там розташований гуртожиток для учасників програми. Умови тендеру вимагали від заявників представити власні плани щодо розміщення академії.

За даними двох осіб, знайомих із перебігом розслідування, будівлю купили в період фінансових труднощів інституції. Невдовзі після цього Європейська служба зовнішніх дій (генеральним секретарем якої був на той момент Санніно) виділила Коледжу Європи, який очолювала Могеріні, 654 тисяч євро фінансування.

Однак тепер слідство підозрює, що Коледж Європи міг мати привілейований доступ до конфіденційної інформації про тендер.

Що й забезпечило йому несправедливу перевагу над іншими потенційними учасниками.

Далі буде

Гучні обшуки у Коледжі Європи пройшли 2 грудня, а вже наступного ранку Європейська прокуратура повідомила перші деталі.

Могеріні, Санніно, а також Чезаре Зегретті (співдиректор відділу виконавчої освіти, навчання та проєктів Коледжу Європи), яких напередодні затримала федеральна поліція Західної Фландрії, були звільнені з-під варти вночі.

Підозри, що лягли в основу провадження, охоплюють можливі випадки шахрайства й корупції під час закупівель, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці.

Водночас, за словами прокуратури, підстав утримувати трьох підозрюваних під арештом не було – їх "не вважали такими, що можуть утекти".

Коледж Європи запевнив, що повністю відкритий для співпраці зі слідством.

На інцидент відреагував також італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні. "Я за те, щоб кожен мав гарантовану належну процедуру. Побачимо, які звинувачення висунуть і які докази представлять. Але я завжди наполягаю: судовий процес має бути чесним", – сказав він журналістам, коментуючи затримання Могеріні.

Варто зауважити, що наразі звинувачення не доведені, і Могеріні, Санніно та Зегретті вважаються невинуватими, доки їхня провина не буде доведена судом.

Однак розслідування Європейської прокуратури триває, а його результати можуть мати далекосяжні наслідки.

Причому не лише для фігурантів цієї справи, а й для системи європейського управління загалом. А також – для системи працевлаштування колишніх європосадовців, особливо – високого рангу.

Що б не показало слідство, сам факт розслідування демонструє готовність прокуратури детально розібратися в сумнівних операціях із бюджетними грошима ЄС, не зупиняючись перед гучними затриманнями.

Автор: Уляна Кричковська,

журналістка "Європейської правди"