Глава Реестра убытков объяснил, кто из пострадавших украинцев может получить компенсации от РФ

На компенсации от России за причиненные войной убытки и потери могут подаваться ряд категорий украинцев – по типам убытков, которые определены в Реестре убытков от агрессии РФ, а также юридические лица и государство Украина.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал руководитель Реестра ущерба Маркиян Ключковский.

Ключковский напомнил, что через Реестр могут подавать заявления на компенсации три группы заявителей – обычные люди, юридические лица и Украина как государство. У каждой из этих групп определен перечень категорий убытков, подлежащих компенсации по международному праву.

"Это не только имущественные потери. Там много категорий – начиная от потери жизни до вынужденного перемещения. Для бизнеса это – имущественные потери. А для государства добавляются культурные ценности и ущерб для окружающей среды и природных ресурсов", – отметил Маркиян Ключковский.

Например, украинцы, у которых дом остался в оккупации, могут подавать заявление в категории "потеря доступа или контроля за имуществом на временно оккупированной территории". В таком случае заявителю не нужно доказывать, что его имущество повреждено или разрушено, поскольку он все равно не может попасть туда без взаимодействия с оккупационными властями.

Однако в случае утраченной собственности на территориях, которые были в оккупации еще до 24.02.2022 – "становится сложнее", говорит Ключковский.

"С одной стороны, наш мандат распространяется на всю территорию Украины в международно признанных границах – то есть и на восток Донбасса, и на Крым. В то же время наш мандат распространяется только на события с 24 февраля 2022 года. Если заявитель сможет показать, что дом в Донецке стоял до 24 февраля, а сейчас разрушен – то проблем с этим заявлением нет. Если же у него "прилетело" до полномасштабки – то это за пределами нашего мандата", – пояснил он.

Он отметил, что пока в Реестре не разбирали случаев с потерей доступа к имуществу в Донецке, Луганске или в Крыму.

"Но если человек подтвердит, что до 24 февраля мог ездить домой (ведь какое-то движение через линию соприкосновения было) – это будет фактором", – отметил он.

Работают и над механизмом "наследования права на компенсацию" на случаи, когда пострадавший заявитель умер, не дождавшись решения.

"Общий подход таков: если заявление уже подано, то да, это право может перейти по наследству. Если заявление не подано, а человек, который мог бы его подать, ушел из жизни, то наследники должны вступить в права наследников и тогда подавать заявление уже от своего имени. А по гуманитарным вопросам – подать заявление за другого человека, скорее всего, будет уже невозможно (кроме двух категорий – по потере жизни и пропавшим без вести, где все построено на том, что компенсацию получают близкие люди)", – отметил Ключковский.

"Международное право здесь цинично, и оно говорит, что заявление на компенсацию душевных страданий должен подавать тот, кто эти страдания пережил. А если человек подал заявление даже по гуманитарной категории, а после того ушел из жизни – то механизм такого правопреемства будет в той или иной форме", – пояснил он.

По его словам, в Реестр ущерба от российской агрессии с момента его запуска подали заявления на компенсацию около 85 тысяч украинцев.

16 декабря в Гааге подпишут соглашение о создании комиссии, которая будет заниматься рассмотрением заявлений, поданных в Реестр, и присуждением компенсации.

