В Эстонии готовят новый закон о государственной обороне

В Эстонии парламентская комиссия по вопросам государственной обороны продолжает обсуждать законопроект о гражданских кризисах и государственной обороне, подготовленный правительством.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Законопроект направлен на повышение готовности Эстонии к кризисам путем создания единого правового пространства.

Документ о гражданских кризисах и государственной обороне призван объединить три действующих закона, связанных с чрезвычайными ситуациями. В результате должен появиться единый документ, призванный улучшить подготовку, управление и решение кризисов во всей сфере государственной обороны.

Среди прочего законопроект должен прояснить и определить, кто и что будет выполнять во время чрезвычайных ситуаций – от президента до работников сферы здравоохранения.

Таким образом, государственные службы, органы местного самоуправления, поставщики жизненно важных услуг и другие критически важные компании будут знать свою роль в подготовке к кризисам и их решении.

Согласно законопроекту, местные органы власти также получат конкретные задачи по реагированию на кризисные ситуации. К ним относятся обеспечение жизненно важных услуг, таких как водоснабжение, канализация, централизованное теплоснабжение и содержание дорог, подготовка мест эвакуации и поддержка эвакуации, предоставление основных социальных и образовательных услуг и информирование местных жителей.

Кроме того, Силы обороны получат свободу действий, например, чтобы в случае непосредственной угрозы можно было быстро перебросить союзников в Эстонию.

Законопроект, вносит поправки в общей сложности в 98 законов, должен вступить в силу 1 июля 2026 года.

Напомним, 10 декабря эстонский парламент в третьем и окончательном чтении одобрил бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение среди европейских стран произошло только после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.