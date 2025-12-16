Президент Эстонии об инциденте с послом: рекомендация не говорить об Украине была неожиданной

Президент Эстонии Алар Карис рассказал подробности инцидента в Казахстане, в ходе которого эстонский посол в этой азиатской стране советовал главе государства не озвучивать эстонскую позицию по поддержке Украины.

Об этом Карис сказал в интервью Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметил эстонский президент, в Казахстане в неожиданной и неудобной ситуации оказался не только он, но и вся эстонская делегация из 130 человек.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ноябре. Тогда посол Яап Ора рекомендовал президенту воздержаться от озвучивания в Казахстане важных для Эстонии заявлений о поддержке Украины.

В интервью Delfi Карис рассказал, что посол рекомендовал не оказывать давления на Казахстан в публичных выступлениях на украинскую тематику.

"Речь шла не о намеке, а о настойчивой рекомендации. Обсуждение этой темы состоялось сразу после прибытия из аэропорта в отель в Астане, за ужином, когда шла подготовка к встречам следующего дня. Для меня и моих советников рекомендация посла была неожиданной – в предыдущих письменных сводках и на совещаниях по видеосвязи посол таких позиций не высказывал", – сказал он.

Карис признал, что формулировки посланий можно было и следовало заранее спокойно проработать.

"Мне остается непонятным, почему этого не сделали раньше", – сказал он.

После инцидента стало известно, что посол Яап Ора подал в отставку.

А недавно пресс-службе Кариса пришлось выходить с разъяснениями после вопросов относительно его поста в его личном Facebook, который он сделал доступным только для ограниченного круга друзей.