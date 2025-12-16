Президент Естонії про інцидент з послом: рекомендація не говорити про Україну була несподіваною

Президент Естонії Алар Каріс розповів деталі інциденту в Казахстані, в ході якого естонський посол у цій азійській країні радив главі держави не озвучувати естонську позицію щодо підтримки України.

Про це Каріс сказав в інтерв’ю Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив естонський президент, в Казахстані в несподіваній і незручній ситуації опинився не тільки він, але і вся естонська делегація зі 130 осіб.

Інцидент, про який йдеться, стався у листопаді. Тоді посол Яап Ора рекомендував президенту утриматися від озвучування у Казахстані важливих для Естонії заяв про підтримку України.

В інтерв'ю Delfi Каріс розповів, що посол рекомендував не чинити тиску на Казахстан у публічних виступах на українську тематику.

"Йшлося не про натяк, а про наполегливу рекомендацію. Обговорення цієї теми відбулося відразу після прибуття з аеропорту до готелю в Астані, за вечерею, коли йшла підготовка до зустрічей наступного дня. Для мене і моїх радників рекомендація посла була несподіваною – в попередніх письмових зведеннях і на нарадах по відеозв'язку посол таких позицій не висловлював", – сказав він.

Каріс визнав, що формулювання послань можна було і слід було заздалегідь спокійно опрацювати.

"Мені залишається незрозумілим, чому цього не зробили раніше", – сказав він.

Після інциденту стало відомо, що посол Яап Ора подав у відставку.

А нещодавно пресслужбі Каріса довелося виходити з роз’ясненнями після запитань стосовно його допису в його особистому Facebook, який він зробив доступним лише для обмеженого кола друзів.