Bloomberg: Эрдоган просил Путина забрать обратно С-400 для улучшения отношений с США

Турция стремится вернуть России системы противовоздушной обороны С-400, которые она приобрела почти десять лет назад, чтобы улучшить свои отношения с США и другими членами НАТО.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По информации агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос С-400 во время встречи с российским правителем Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. Это произошло после аналогичных обсуждений, которые состоялись ранее между официальными лицами двух стран, по словам людей, осведомленных в этом деле.

Президент Турции и Министерство обороны отказались от комментариев агентству. Кремль отрицал, что такое предложение было сделано во время встречи двух лидеров.

Вопрос о владении Турцией ракетами и ее желании снова присоединиться к программе F-35 был поднят во время встречи Эрдогана с Дональдом Трампом в Белом доме в сентябре.

Близкий соратник президента США Том Баррак, который является послом в Турции, заявил в начале этого месяца, что Анкара близка к отказу от С-400, и предсказал, что вопрос может быть решен в течение ближайших четырех-шести месяцев.

Отказ от российского военного оборудования может значительно улучшить отношения с США, проложив путь к отмене американских санкций против турецкой оборонной промышленности и доступу Анкары к истребителям F-35, заявили источники.

Турецкий дипломат-высокопоставленный чиновник недавно заявил, что ожидает отмены санкций в следующем году.

Турция приобрела С-400 в период разрыва отношений со своими союзниками по НАТО, который начался во время президентства Барака Обамы и углубился после неудачной попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году.

В то время Турция также пыталась приобрести американские ракеты Patriot, но утверждала, что Вашингтон не был готов заключить сделку. Эта фрустрация стала частью оправдания Анкары для обращения к России и приобретения С-400.

На днях Министерство обороны Турции заявило, что в вопросе российской системы противовоздушной обороны С-400 не произошло никаких новых событий.