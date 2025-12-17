Зеленский: решение саммита ЕС должно убедить Россию отказаться от войны

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на такое решение саммита ЕС в Брюсселе, которое заставит Россию не продолжать войну в следующем году.

Об этом он сказал в вечернем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

Глава государства сообщил, что завтра лидеры ЕС встречаются в Брюсселе, и "это очень важная встреча".

"Результат этих встреч – результат Европы – должен быть таким, чтобы в России почувствовали, что их желание воевать еще и в следующем году не будет иметь смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Это на сто процентов зависит от Европы – именно Европе делать этот выбор", – сказал Зеленский.

Одним из ключевых вопросов саммита станет выделение "репарационного займа" Украине за счет российских замороженных активов, против чего пока продолжает выступать Бельгия.

Еврокомиссия предложила использовать около 180 млрд евро российских замороженных активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Из них предлагают передать Украине 140 млрд евро, еще около 40 млрд – использовать на погашение кредита ERA, который предоставляется Украине государствами G7.

По предложению, "репарационный заем" будет погашен Украиной только тогда, когда она получит репарации от России за причиненные войной убытки.

По данным источников, Зеленский лично примет участие в саммите лидеров Евросоюза в четверг.

По данным Politico, на последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути совместного решения.

Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

