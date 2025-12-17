В Сербии объяснили, почему проигнорируют саммит ЕС-Западные Балканы

Сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович объяснил, почему его страна впервые за более чем десятилетие не примет участия в саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе 17 декабря.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Старович "полностью поддержал" позицию президента страны Александара Вучича о том, что Сербия не участвует в саммите ЕС-Западные Балканы.

Отметим, решение Вучича о бойкоте саммита вероятно связано с тем, что Сербия, как стало известно, не откроет 3-й переговорный кластер – на что Белград надеялся.

"Это решение является выражением нашей искренней приверженности пути к членству в Европейском Союзе, который может быть реалистичным и устойчивым только при условии, что он основан на заслугах, взаимном уважении и искреннем стремлении к общему будущему", – пояснил Старович.

По словам сербского министра, "из-за недальновидного отсутствия желания" признать результаты реформ за последние четыре года, начиная с конституционных изменений в начале 2022 года и далее, "из-за единственного символического процедурного шага в переговорах о вступлении", сербам как будто "был послан очень плохой сигнал, который только подпитывает антиевропейские нарративы и отпугивает тех, кто руководит процессами реформ в обществе".

Поэтому, по его словам, отсутствие Сербии на встрече не только защищает достоинство народа, "но и целостность процесса присоединения, а также доверие к европейской идее в Сербии".

"С благодарностью коллегам из Европейской Комиссии, а также многочисленным государствам-членам ЕС (...), я выражаю надежду, что остальные государства-члены вскоре присоединятся к политическому консенсусу, необходимому для преодоления тупика, в который попала Сербия без достаточных реальных оснований", – подытожил Старович.

На прошлой неделе президент Сербии предложил одновременное вступление стран Западных Балкан в ЕС.

В октябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила Сербии о необходимости синхронизации внешней политики, включая санкции против России, для вступления в ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Сербию к более активным реформам и согласованию внешней политики с позицией ЕС для движения к членству.

Черногория на этой неделе, напомним, закрыла пять переговорных глав и имеет шансы закрыть все остальные до конца 2026 года.