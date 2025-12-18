Где будут брать деньги на репарации жертвам агрессии РФ и в чем проблема

16 декабря в Гааге 34 государства и Европейский Союз подписали конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений о вреде, причиненном агрессией России против Украины, которую по аналогии с ее предшественниками называют "Компенсационная комиссия".

Это важное событие, однако, не означает, что механизм репараций заработает уже на следующий день.

Впереди вступление Конвенции в силу, для чего необходимо не менее 25 ратификаций, техническая работа по созданию Комиссии как института и поиск источников, из которых могут быть профинансированы присужденные компенсации.

О дальнейших вызовах в процессе запуска компенсационного механизма читайте в статье адвоката, директора Центра Днестрянского Ивана Городисского Компенсационная комиссия создана, что дальше? Какие новые вызовы ждут Украину. Далее – краткое изложение.

Важнейшим для обеспечения будущих репараций является решение вопроса финансирования выплаты компенсаций.

И если, например, Ирак добровольно выплачивал возмещение за ущерб от иракской агрессии против Кувейта в 1990-1991 годах, то от России добровольного согласия на выплату репараций, очевидно, не будет.

А потому здесь возникает риск повторить другой прецедент: Эритрейско-Эфиопской претензионной комиссии. Эта международная институция, созданная в 2000 году, рассмотрела взаимные претензии и присудила компенсации, однако добровольно ни одна из сторон их не выполнила, а отдельного механизма не существовало.

Поэтому поиск механизмов финансирования будущих репараций был одним из важнейших процессов, который разворачивался параллельно с созданием Реестра убытков и Компенсационной комиссии для Украины.

Главным источником компенсации убытков от агрессии Украина рассматривала замороженные за рубежом резервы российского Центробанка – около $300 млрд (из них около $200 млрд – в Бельгии и Люксембурге).

Однако в определенный момент возникла некоторая дихотомия: украинское правительство поддерживало создание международного компенсационного механизма и конфискацию российских активов – однако оба процесса не рассматривались как совместимые.

То есть целевое использование этих средств в случае конфискации должно было быть иным, чем финансирование репараций.

Владимир Зеленский на пресс-конференции уже после подписания конвенции о создании Компенсационной комиссии, комментируя судьбу этих активов, говорил именно о насущных потребностях, а не о финансировании репараций, присужденных Комиссией.

Поэтому вопрос, как профинансировать репарации, становится еще большим вызовом.

Насколько известно, по крайней мере с лета есть попытки убедить заинтересованные стороны в Брюсселе и Киеве направить хотя бы часть замороженных российских активов или "репарационного кредита" на финансирование первоочередных репараций.

Проект решения Еврокомиссии о "репарационном займе" содержит опцию направления части средств в Компенсационный фонд, который должен быть создан после Комиссии. Но условия и формат решения о займе еще могут измениться.

С другой стороны, ведется поиск и альтернативных механизмов.

Маркиян Ключковский в недавнем интервью, в частности, предлагает рассмотреть модель, которая существовала в случае Ирака – пошлины с экспорта энергоносителей: "Возможно выйти на такой компромисс, что эти санкции смягчаются в обмен на то, что 5, 10, 15% от выручки от экспорта направляется в компенсационный фонд".

Создание Компенсационной комиссии, как и Реестра убытков перед этим, является большим успехом украинской дипломатии.

Но просто формального создания институтов недостаточно – они должны быть эффективными и реализовывать поставленные цели. И хочется, чтобы компенсационный механизм для Украины вошел в историю именно как самый успешный репарационный прецедент.

Предпосылки для этого уже сформированы.

