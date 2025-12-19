Новый министр обороны Чехии намекнул, что "снарядная инициатива" продолжит работу

Новоназначенный глава Министерства обороны Чехии Яромир Зуна на пресс-конференции в пятницу сказал, что ожидает продолжения работы инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

До назначения министром Зуна избегал вопросов об Украине и России, но в пятницу он заявил, что поддержка страны, подвергшейся нападению, будет продолжаться.

"Мы стоим на стороне Украины, Украина – это страна, которая защищается, агрессором является Россия", – сказал он, добавив, что вопрос заключается в том, какая форма поддержки является оптимальной.

Министр обороны Чехии также сказал, что планирует посетить Украину, но его первая зарубежная поездка будет в Словакию – после того, как эту страну посетит чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

Судьбу чешской инициативы по поставкам боеприпасов, в рамках которой союзники поставляют Украине артиллерийские боеприпасы, будет решать правительство в целом, сказал Зуна.

"Будет подготовлено заседание для премьер-министра с участием экспертов, на котором будет рассмотрено, как продолжать эту инициативу. В принципе, никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам, речь идет о процессе ее управления и дальнейших шагах", – сказал он.

Напомним, ранее во время "Рамштайна" Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее лидер партии-победительницы выборов этого года ANO Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику относительно инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.