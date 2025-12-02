Британия отложила решение о строительстве китайского "суперпосольства" в Лондоне

Правительство Великобритании отложило до января решение об утверждении строительства китайского "суперпосольства" в Лондоне.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

В письме инспекции по планированию заявили, что решение по этому спорному плану будет принято 20 января, а не 10 декабря.

Министр жилищного строительства Стив Рид заявил, что ему нужно больше времени для рассмотрения новых предложений от Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел.

В письме, отправленном министрам и "заинтересованным сторонам", включая Межпарламентский альянс по вопросам Китая (IPAC), который предостерег от утверждения строительства посольства, говорится, что правительство намерено "принять решение как можно скорее" до 20 января.

14 октября писали, что британское правительство ожидает получить полный доступ к планам Китая по строительству огромного нового посольства в Лондоне, прежде чем принять решение об утверждении проекта.

Стоит отметить, что это произошло через день после того, как британская внутренняя разведывательная служба MI5 опубликовала предупреждение для членов парламента о том, что они являются мишенью для шпионов из Китая, России и Ирана, которые пытаются подорвать демократию в стране.