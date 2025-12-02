В парламенте Швейцарии сделали еще один шаг к ослаблению экспорта оружия

Нижняя палата швейцарского парламента, Национальный совет, во вторник одобрила ослабление ограничений на экспорт и реэкспорт военного оборудования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Депутаты нижней палаты парламента Швейцарии 120 голосами против 63 одобрили ослабление, ранее принятое верхней палатой – Советом кантонов.

В ноябре их также поддержал профильный комитет Национального совета.

В настоящее время швейцарское законодательство запрещает любую продажу оружия стране, если она участвует в конфликте или серьезно нарушает права человека. Правительство предложило реформу, которая позволит ему отклоняться от этих критериев в исключительных случаях в течение ограниченного периода.

Парламент поддержал предложенные правительством отступления, а также послабления, утвержденные Советом кантонов, учитывая текущую геополитическую ситуацию в Европе и мире.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заверил законодателей, что поправки не ставят под сомнение закон о нейтралитете. Кроме того, перед каждым разрешением будут взвешиваться интересы.

Поскольку одобренный Национальным советом проект содержит изменения по сравнению с проектом Совета кантонов, он возвращается в Совет для повторного голосования.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер ранее призвал швейцарских парламентариев продвигаться в направлении ослабления ограничений на экспорт вооружений, чтобы способствовать международному сотрудничеству в области безопасности.