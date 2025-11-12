Комитет парламента Швейцарии поддержал ослабление экспорта оружия

В парламенте Швейцарии рекомендовали разрешить швейцарским оборонным компаниям поставлять оружие в страны, участвующие в вооруженных конфликтах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Комитет по политике безопасности Национального совета Швейцарии (нижняя палата) одобрил соответствующие поправки к Закону о военных материалах 16 голосами против 9.

Предложения комитета идут дальше, чем предложения правительства, которое просило предоставить так называемое разрешение на отступление от правил для экспорта военных материалов. Он хочет, чтобы в исключительных случаях, для защиты интересов Швейцарии, власти могли отступать от критериев разрешения на зарубежные оружейные сделки.

Он намерен использовать это разрешение прежде всего для стран, с которыми Швейцария торгует военными материалами, но поставки в них не могут осуществляться согласно действующему законодательству. Сейчас запрещено экспортировать в страны, участвующие во внутренних или международных конфликтах.

Согласно планам комитета, страны с подобным Швейцарии экспортным режимом должны иметь возможность получать оружие, даже если они вовлечены в вооруженный конфликт, при условии, что интересы внешней политики или политики безопасности Швейцарии не требуют отказа и не существует исключительных обстоятельств. Интересы политики нейтралитета Швейцарии также должны быть четко учтены при принятии решения о таком экспортном запросе.

Оппоненты проекта критикуют тот факт, что ослабление Закона о военной технике не отвечает интересам нейтральной Швейцарии, которая должна быть особенно преданной делу мира и защиты прав человека.

Стоит отметить, что на Украину предлагаемые изменения в законодательство не распространяются.

Во время летней сессии Совет кантонов, верхняя палата швейцарского парламента, одобрил законопроект об ослаблении ограничений на экспорт военного оборудования.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер ранее призвал швейцарских парламентариев продвигаться в направлении ослабления ограничений на экспорт вооружений, чтобы способствовать международному сотрудничеству в области безопасности.