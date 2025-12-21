В Италии задержали почти 400 человек в ходе операции против наркотрафика

Итальянская полиция заявила в субботу, что задержала 384 человека и изъяла 1,4 тонны наркотиков в ходе масштабной операции против наркотрафика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Правоохранители провели расследование в отношении 655 человек, в том числе 39 несовершеннолетних, и конфисковали 35 кг кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия.

Операция, которая завершилась в пятницу в нескольких регионах, привела к временному закрытию пяти магазинов по продаже каннабиса в трех городах после 312 проверок.

Во время проверок полиция заявила, что изъяла 296 кг продуктов из конопли, которые по результатам предварительных тестов оказались незаконными наркотиками.

В июне Италия утвердила указ о безопасности, который запрещает так называемую "легальную" коноплю и запрещает торговлю "легкой коноплей" или коноплей, которая, в отличие от марихуаны, не имеет психоактивных эффектов.

В начале октября в аэропорту итальянского города Бергамо правоохранители задержали 46-летнюю женщину румынского происхождения, которая пыталась перевезти в своем теле 120 капсул с героином.

В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.