Решение Трампа по Гренландии: премьер Дании ожидает уважения, в МИД вызывают посла

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ожидает уважения от Соединенных Штатов, а в датский МИД вызовут посла США после того, как президент Дональд Трамп объявил о назначении своего специального посланника в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает датский телеканал TV2.

Премьер Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен опубликовали совместное заявление в связи с решением Дональда Трампа.

Они заявили, что национальные границы и суверенитет государств основываются на международном праве, и аннексировать другие страны нельзя.

"Гренландия принадлежит гренландцам, и США не должны захватывать Гренландию. Мы ожидаем уважения к нашей общей территориальной целостности", – заявили Фредериксен и Нильсен.

Фредериксен в своем Instagram отдельно подчеркнула, что союзники в США ставят Данию в "сложную ситуацию", и повторила, что Копенгаген "ожидает уважения к территориальной целостности Королевства Дания".

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что "возмущен этим назначением". Он вызовет американского посла на встречу в Министерство иностранных дел, чтобы "сделать четкое заявление и получить объяснения".

"Я уже получил много запросов от коллег из Европы, которые выражают поддержку Дании", – сообщил также министр иностранных дел Дании.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил, что назначает губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.

Недавно военная разведка Дании впервые охарактеризовала США как потенциальную угрозу безопасности, ссылаясь на политику администрации Трампа.