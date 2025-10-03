ЕС еще на год продлил санкции против пропагандистов РФ, включая Медведчука

В пятницу, 3 октября, Совет ЕС продлил санкции в отношении физических лиц и компаний из России, которые ответственны за гибридные дестабилизирующие действия РФ за рубежом против Европейского Союза, включая вмешательство в сфере информации.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Совете ЕС.

Санкции против лиц, ответственных за информационные манипуляции России за рубежом, продлены на год.

"Совет сегодня принял решение продлить индивидуальные ограничительные меры против лиц, ответственных за дестабилизирующие действия России за рубежом, еще на один год – до 9 октября 2026 года", – говорится в сообщении.

Санкции были продлены "учитывая продолжающуюся гибридную деятельность России, включая манипуляции и вмешательство в сфере иностранной информации (FIMI) против ЕС, его государств-членов и партнеров".

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС начал введение дополнительных санкций в ответ на "гибридные" дестабилизирующие действия России 8 октября 2024 года.

Этот санкционный режим направлен против тех, кто участвует в действиях и политике правительства России, "подрывающих фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, стабильность, независимость и целостность", в том числе путем информационных манипуляций.

В целом ограничительные меры в рамках указанного режима пока применяются к 47 физическим лицам и 15 юридическим лицам.

Для тех, кто внесен в список, предусмотрено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Физические лица также подлежат запрету на поездки, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или осуществлять транзит через нее.

15 июля 2025 Совет ЕС ввел ряд санкций против россиян и пророссийских деятелей в Молдове и других государствах.

В санкционном списке гибридных санкций, введенных против России 20 мая 2025 года, фигурируют имена Виктора Медведчука и его соратников Артема Марчевского и Олега Волошина – за продвижение пророссийской пропаганды, направленной против стран ЕС и Украины.