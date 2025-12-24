Президент Германии в рождественской речи вспомнил об Украине

В своей рождественской речи федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, среди прочего, коснулся ситуации в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По словам федерального президента, без Рождества мир был бы гораздо беднее. "Прежде всего, это послание: во тьме светит свет", – сказал он в своем рождественском обращении, которое было опубликовано заранее.

Относительно войны в Украине и ее окончания, Штайнмайер подчеркнул важность того, чтобы "мы, европейцы, вместе нашли нашу силу и наши ценности и действовали соответственно".

На протяжении веков Европа научилась, насколько важными и незаменимыми являются свобода и человеческое достоинство, справедливый мир и демократическое самоопределение. "Мы не откажемся от этого, ни для себя, ни для наших партнеров и друзей. Многое из того, что мы считаем ценным и незаменимым, потребует от нас больших усилий. Мы должны быть готовы к этому – и я верю, что мы готовы", – сказал Штайнмайер.

Обращение будет транслироваться на канале ZDF вскоре после 19:00 в день Рождества и через час на канале ARD. Это последнее рождественское обращение из дворца Белльвю на данный момент. Официальная резиденция федерального президента в Берлине со следующего года будет подвергнута капитальному ремонту и, как ожидается, будет готова к заселению только в 2031 году. Тем временем глава государства будет проживать во временном помещении.

Папа Римский Лев заявил во вторник, что испытывает "большую печаль" по поводу того, что Россия не согласилась на рождественское перемирие в войне с Украиной, которая длится уже почти четыре года.

На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков фактически отверг призыв канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном перемирии в войне на время Рождества.