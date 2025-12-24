Зеленский подтвердил переговоры с США о дате вступления в ЕС в рамках "мирного плана"

Президент Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Украины в Европейский Союз обсуждалась между Украиной и США без подтверждения со стороны европейской стороны на сегодняшний день.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский комментировал седьмой пункт проекта плана прекращения российско-украинской войны, который предусматривает, что Украина станет членом ЕС в определенное конкретно определенное время и получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

"Даты вступления для Украины на сегодняшний день – это двусторонний разговор Америки и Украины без пока европейского подтверждения. Мы говорим о том, что мы хотим иметь конкретную дату вступления в ЕС, что это правильная гарантия безопасности, и в целом мы чувствуем, что Америка это поддерживает", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что Украина считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности, даже если они вступят в силу через один или несколько лет. "Членство в Евросоюзе – это тоже приобретение части наших гарантий безопасности, и поэтому мы хотим закрепить дату – когда это произойдет. Например, это 2027 год или 2028 год – должна быть какая-то конкретика, потому что без конкретики гарантия безопасности не выглядит как действительно гарантия безопасности", – подчеркнул Зеленский.

По данным Financial Times, вступление в ЕС до 1 января 2027 года фигурирует в последнем проекте мирного предложения для Украины, который обсуждается официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя.

По словам источников, членство Украины в Европейском Союзе может быть одной из гарантий безопасности в будущем, но о конкретных сроках пока речь не идет.