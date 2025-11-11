Шести странам ЕС разрешили не участвовать в "солидарном" распределении мигрантов

Еврокомиссия установила, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Упомянутые шесть стран ЕС, как отмечается, "столкнулись со значительной миграционной ситуацией из-за накопленного давления последних пяти лет".

"Они будут иметь возможность обратиться в Совет (Европейского Союза. – Ред.) с просьбой о полном или частичном отчислении от их взносов в Фонд солидарности на следующий год", – говорится в сообщении.

Фонд солидарности – это инструмент солидарности ЕС для государств-членов, испытывающих миграционное давление, который должен заработать с середины 2026 года, когда вступит в силу новый Пакт о миграции и убежище ЕС.

Согласно ему, государства, которые больше всего страдают от миграции, могут добиться либо переселения части просителей убежища в другие страны ЕС, либо дополнительной финансовой поддержки в размере 20 тысяч евро на просителя убежища.

Еврокомиссия определила, что на такую поддержку смогут претендовать Греция, Кипр, Италия и Испания.

Обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.