Посол ЕС объяснила решение Евросоюза о запрете передачи российских активов

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что в связи с пятничным решением Евросоюза Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка в Европе даже через "заднюю дверь".

Об этом Матернова написала на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что сегодня из Брюсселя поступила "одна из лучших новостей" за последние дни.

"Сегодня Совет, то есть государства-члены, принял четкое решение: Россия не получит доступа к замороженным активам своего Центрального банка, хранящимся на территории Европейского Союза. Ни напрямую, ни через "заднюю дверь", – заявила посол.

Она пояснила, что Европейский Союз заблокировал любой перевод этих средств обратно в Россию.

"Причина проста и справедлива: если Москва восстановит доступ к этим деньгам, они будут непосредственно использованы для финансирования российской агрессии против Украины. Для России это плохая новость. Меньше денег на войну, меньше возможностей обойти санкции и меньше возможностей оказывать давление на Европу с помощью гибридных атак и экономического принуждения", – подчеркнула глава посольства США.

Матернова добавила, что эти меры являются временными, но они будут оставаться в силе, пока Россия будет продолжать свою агрессивную войну и угрожать безопасности Европы.

"На следующей неделе мы, возможно, увидим дальнейшие решения по замороженным активам", – выразила надежду Матернова.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что решение Совета ЕС о бессрочном замораживании российских активов, находящихся на территории Европейского Союза, является четким сигналом европейского суверенитета.

12 декабря Совет ЕС одобрил решение о замораживании российских активов, находящихся в Европе, на бессрочный срок. 25 стран проголосовали "за", две страны не поддержали решение.

