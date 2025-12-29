Зеленский рассказал о содержании переговоров Трампа и Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что его американский визави Дональд Трамп обсудил с главой Кремля Владимиром Путиным 20-пунктный "мирный план".

Об этом он сказал в онлайн-обсуждении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".

У Зеленского спросили, рассказал ли Трамп ему содержание разговора с главой Кремля.

"Президент Трамп мне сказал, что он проговорил. Был долгий разговор с Путиным, он проговорил все 20 пунктов плана. Пункт за пунктом", – поделился он.

Украинский президент подчеркнул важность того, чтобы все были "в одном контексте" и чтобы Путин и Трамп "проговаривали именно этот документ, а не другие какие-то документы".

"Он сказал, на что Путин готов. Я об этом не хочу сейчас говорить. Я сказал президенту, что для нас очень важно, это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Для нас важно, чтобы слова совпадали с действиями", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.

После встречи с Трампом Зеленский сказал, что Украина и США завершили согласование ряда документов в рамках мирного пакета.

Также он заявил, что американская и украинская команды продолжат работать над аспектами "мирного плана" в ближайшее время.