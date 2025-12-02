СМИ: страны ЕС против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине

Европейские правительства обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по гарантиям на случай, если Кремль подаст иск об использовании для займа Украине 140 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Европейская комиссия вот-вот обнародует правовую базу для предоставления займа, пытаясь успеть до апреля, чтобы военный бюджет Украины не иссяк. Лидеры ЕС выскажут свое мнение во время встречи в середине декабря.

Так называемый репарационный заем является чрезвычайно противоречивым для правительства Бельгии, поскольку он предусматривает использование денежной стоимости замороженных российских государственных активов на бельгийской территории для финансирования Украины.

Опасаясь российских репрессий, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, чтобы правительства стран ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие 140 млрд евро и могут быть выплачены в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против России.

Хотя европейские правительства готовы гарантировать заранее согласованную сумму, они не хотят подписывать то, что они называют "открытым чеком". Четверо дипломатов ЕС сообщили Politico, что не могут принять просьбу Де Вевера, поскольку это поставило бы финансовую стабильность их стран в зависимость от решения суда, что потенциально может привести к необходимости выплаты миллиардов евро через несколько лет после окончания войны в Украине.

"Если [гарантии] являются бесконечными и без ограничений, то во что мы ввязываемся?" – сказал дипломат ЕС, которому, как и другим цитируемым в статье, была предоставлена анонимность, чтобы он мог свободно высказываться. Вопрос о том, насколько всеобъемлющими должны быть национальные гарантии, становится одним из самых сложных в переговорах.

"Для многих государств-членов политически сложно предоставить этот открытый чек", – сказал второй дипломат ЕС. Однако они предостерегли, что эти меры предосторожности вряд ли когда-либо будут использованы, поскольку схема ЕС является юридически безопасной.

Чтобы обеспечить политическую поддержку, Еврокомиссия показала некоторым послам ЕС части своего правового предложения, но конкретная сумма гарантий была оставлена пустой.

Если прогресс не будет достигнут, наиболее вероятной альтернативой является выпуск дополнительных долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Но эта идея не пользуется популярностью среди большинства правительств ЕС, поскольку предполагает использование денег налогоплательщиков.

Несмотря на сопротивление Бельгии, правительство Германии рассчитывает на то, что ЕС сможет использовать замороженные российские государственные активы для финансирования кредита Украине в размере 140 млрд евро.

Бельгия считает, что лоббируемая Европейской комиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально является неправильной и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийских властей.

Ранее СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.