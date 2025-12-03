Бельгия отвергла новую схему ЕК по росактивам и просит не обесценивать ее страхи

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево настаивает, что новое, еще не обнародованное предложение Европейской комиссии о передаче Украине замороженных активов РФ категорически неприемлемо.

Об этом министр заявил журналистам перед началом министерской встречи НАТО.

Ожидается, что в среду Европейская комиссия утвердит и обнародует новое предложение по "репарационному кредиту", который является схемой для частичной передачи Украине замороженных российских активов. Впрочем, еще до этого обнародования Бельгия выступила с жесткой критикой подготовленного документа.

Прево заявил, что его правительство считает неудачной саму идею использования репарационного кредита как механизма поддержки Украины.

"Бельгия, несомненно, поддерживает то, что необходимо покрыть финансовые потребности Украины. Но есть разные варианты, как это сделать. Мы неоднократно говорили, что считаем вариант репарационного кредита худшим из всех возможных, поскольку он рискованный, такого никогда никто раньше не делал", – заявил, в частности, министр, зачитывая перед журналистами заготовленное официальное заявление.

По его словам, правительство Бельгии продолжает "настаивать на альтернативе, а именно на заимствовании ЕС необходимых сумм на рынке".

Также министр обвинил Европу в обесценивании тех аргументов, которые звучат от бельгийцев.

В конце ноября, пытаясь повлиять на решение, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер письменно изложил их в письме на имя президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"В письме моего премьер-министра четко изложены все беспокойства. Это – законные и обоснованные беспокойства. Однако у нас есть досадное ощущение, что нас не услышали. Наше беспокойство обесценивают. Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает на наши беспокойства должным образом", – изложил Прево позицию правительства.

Власти Бельгии означает, что в случае принятия такого решения Еврокомиссия "оставит Бельгию наедине с рисками".

"Мы требуем, чтобы риски, с которыми сталкивается Бельгия в результате этой схемы, были полностью покрыты. Мы просто стремимся избежать потенциально катастрофических последствий для государства-члена, которое просят проявить солидарность, не предлагая такой же солидарности взамен", – возмутился министр.

Столь жесткое отвержение новой схемы со стороны Бельгии, где хранится львиная доля замороженных российских активов, делает крайне маловероятным утверждение предложения ЕК на саммите в декабре. Это в свою очередь ставит под вопрос финансовую стабильность Украины в 2026 году.

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии действительно получили письмо премьера Бельгии о росактивах, но говорят, что "работа продолжается".

В то же время другие страны ЕС выступают против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине.

Читайте также статью: ЕС в поисках средств для Украины: какие варианты могут заменить репарационный заем.