Макрон анонсировал встречу "коалиции решительных" для согласования гарантий для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает "Европейская правда".

По словам Макрона, он и другие европейские лидеры приняли участие в совместном разговоре с президентом Владимиром Зеленским и его американским визави Дональдом Трампом, после чего отдельно пообщался с Зеленским.

По словам Макрона, стороны достигают прогресса в вопросе гарантий безопасности.

"Мы достигаем прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь ключевое значение для построения справедливого и длительного мира", – отметил он.

Затем французский президент подчеркнул, что в начале января в Париже соберутся страны "коалиции решительных", чтобы окончательно согласовать конкретный вклад каждой страны.

Недавно в Елисейском дворце рассказали "Европейской правде", что гарантии безопасности для Украины, которые планируют финализировать на заседании "коалиции решительных", будут состоять из трех линий, предусматривающих присутствие иностранных войск в Украине и обязательства, подобные ст. 5 устава НАТО.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.

После этого украинский президент заявил, что американская и украинская команда продолжат работать над аспектами "мирного плана" в ближайшее время.