В Финляндии создадут штаб-квартиру сухопутных сил НАТО, СМИ узнали подробности

В Финляндии планируется открыть штаб-квартиру сухопутных сил Североатлантического Альянса, которая позволит расширить деятельность командования объединенных сил в американском городе Норфолк.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнала финская газета Iltalehti.

О создании штаб-квартиры сил НАТО в Финляндии изданию заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам. По его словам, эта позволит "пожать плоды членства всех нордических стран" в Альянсе.

"Ожидаю, что мы будем под единым командованиями и частью единого регионального оборонного плана. Таким образом, нордические страны будут иметь общее сдерживание и оборону", – пояснил он логику такого шага.

По данным Iltalehti, штаб-квартира будет расположена в городе Миккеле на юге Финляндии и будет подчиняться командованию объединенных сил в городе Норфолк в США – части военного командования НАТО.

Для работы штаб-квартиры в Миккеле в Норфолк отправят не менее 375 офицеров стран-членов НАТО, из них минимум 25 – от Финляндии. Планируется, что в мирное время структура будет позволять координировать сухопутные операции в регионе.

Iltalehti утверждает, что главным лоббистом идеи является Норвегия, и именно ей удалось убедить главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в целесообразности создания новой структуры в Финляндии.

Также ожидается, что этот вопрос будет на повестке дня саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

Напомним, Финляндия стала 31-ым членом НАТО в апреле 2023 года. В марте она впервые приняла участие в военных учениях Альянса как его полноправный член.