Россия обвинила Запад в подготовке к вооруженному столкновению с ней

Представитель России Александр Грушко во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене обвинил государства Запада в целенаправленной подготовке к вооруженному столкновению с РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление Грушко.

Заместитель министра иностранных дел России заявил дипломатам из государств ОБСЕ, что режим контроля над вооружениями в Европе стал "жертвой агрессивной политики Запада".

"На смену концепции большей безопасности меньшими средствами пришли установки достижения военного превосходства во всех операционных средах и на всех театрах. Балтика, регион Черного моря, Арктика превращены ЕС и НАТО в зоны конфронтации", – сказал представитель МИД России.

Он утверждал, что никакие признаки не свидетельствуют о готовности ЕС и НАТО к деэскалации и "возвращению к мирному сосуществованию".

"Наоборот, идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая обозначена долгосрочной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть на НАТО", – заявил российский дипломат.

Во время выступления Грушко также высказывал претензии к работе ОБСЕ, обвиняя ее в "гибридной войне" против РФ и "украинизации" повестки дня.

Напомним, 2 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".

В конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.