Молдова: прокуроры просят ареста для десятка из 70 задержанных за подготовку беспорядков

В Молдове прокуроры будут просить оставить под стражей 12 из семи десятков подозреваемых в подготовке массовых беспорядков на фоне парламентских выборов.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что просит у суда ареста для 12 из 74 задержанных по делу о подготовке беспорядков и дестабилизации на фоне парламентских выборов.

Остальных 62 согласны оставить на свободе, поскольку они "сотрудничают со следствием".

В прокуратуре напомнили, что задержанных во время масштабных облав 22 сентября подозревают в намерениях устроить массовые беспорядки в стране на фоне парламентских выборов и прохождении специальной подготовки в Сербии с такой целью.

В следствии считают, что за этим стоят российские спецслужбы, а подозреваемые имеют связи с определенными политсилами в Молдове и криминальными группировками.

Напомним, власти Молдовы заявили о российском вмешательстве в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы и угрозе для независимости и европейского курса страны.

Агентство Bloomberg узнало о российском плане, а BBC опубликовало расследование о дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из России.

