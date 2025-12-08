В Бундестаге говорят, что стратегия по нацбезопасности США – это разворот от Европы

Заместитель председателя фракции правящего блока ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген, комментируя новую стратегию нацбезопасности США, заявил, что она является свидетельством того, что Вашингтон отворачивается от Европы.

Заявление немецкого депутата приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Реттгена, эта стратегия показывает, что впервые со времен Второй мировой войны США – не на стороне европейцев.

"Они больше не находятся на стороне Украины – страны, против которой ведется жестокая война на уничтожение, что противоречит международному праву", – добавил он.

С точки зрения Реттгена, новая стратегия нацбезопасности "говорит о том, что США определяют как свою внешнеполитическую цель вмешательство во внутренние дела европейских стран", причем это вмешательство направлено на то, чтобы повлиять на внутреннее устройство этих стран в соответствии с идеологическими представлениями движения MAGA (Make America Great Again).

Для достижения этой цели нынешняя власть Соединенных Штатов сотрудничает с "внутренними врагами либеральной демократии в Европе – в Германии это "АдГ", добавил депутат.

Если эта стратегия США будет иметь успех, "Евросоюза больше не будет", уверен Реттген.

В Стратегии нацбезопасности США подчеркивают, что политика Штатов в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало от Москвы".

В Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решение по ЕС будет принимать сам ЕС.