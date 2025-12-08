У Бундестазі кажуть, що стратегія з нацбезпеки США є розворотом від Європи

Заступник голови фракції керівного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген, коментуючи нову стратегію нацбезпеки США, заявив, що вона є свідченням того, що Вашингтон відвертається від Європи.

Заяву німецького депутата наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Реттгена, ця стратегія показує, що вперше з часів Другої світової війни США не на боці європейців.

"Вони більше не перебувають на боці України – країни, проти якої ведеться жорстока війна на знищення, що суперечить міжнародному праву", – додав він.

З точки зору Реттгена, нова стратегія нацбезпеки "говорить про те, що США визначають як свою зовнішньополітичну мету втручання у внутрішні справи європейських країн", причому це втручання спрямоване на те, щоб вплинути на внутрішній устрій цих країн відповідно до ідеологічних уявлень руху MAGA (Make America Great Again).

Для досягнення цієї мети нинішня влада Сполучених Штатів співпрацює з "внутрішніми ворогами ліберальної демократії в Європі – у Німеччині це "АдН", додав депутат.

Якщо ця стратегія США матиме успіх, "Євросоюзу більше не буде", упевнений Реттген.

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

У Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.