В Жешуве открылось вице-консульство Украины

В польском Жешуве заработало вице-консульство Украины, что стало шестым консульским учреждением Украины в Польше.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 8 декабря, состоялось официальное открытие вице-консульства Украины в польском Жешуве, на церемонию лично прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Новое вице-консульство станет шестым консульским учреждением Украины в Польше и будет оказывать консульскую поддержку около 60 тысячам украинцев, отмечают в МИД.

Учреждение будет предоставлять полный спектр консульских услуг (как обычное консульство) для граждан Украины, проживающих в пределах консульского округа, охватывающего территории Ряшевского, Перемышльского, Ярославского и Бещадского поветов.

Отличие названия нового диппредставительства связано с процессом аккредитации со стороны Польши, пояснили "ЕвроПравде" в МИД.

В своем выступлении Андрей Сибига отметил, что расширение дипломатического присутствия Украины в Польше усилит поддержку граждан Украины, будет способствовать трансграничному сотрудничеству и укреплению связей между украинским и польским народами.

Также во время церемонии министр вручил награды МИД Украины "Янтарное сердце" городу-спасителю Жешуву и воеводе Подкарпатского воеводства Терезе Кубас-Гуль за их роль в поддержке украинцев.

На прошлой неделе Украина открыла генконсульство в словацком Прешове.

Напомним, в ноябре Польша закрыла последнее в стране консульство РФ после подрыва железной дороги.