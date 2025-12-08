Мерц прокомментировал переговоры в Лондоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины заверил, что их поддержка для Украины "не пошатнется".

Как сообщает "Европейская правда", сообщение и фото с крыльца Даунинг-стрит, 10 появились в его официальном X.

"Судьба Украины – это судьба Европы. Мы здесь, чтобы выяснить, как увеличить наши усилия. Никто не должен сомневаться: наша поддержка не пошатнется", – написал Фридрих Мерц после встречи.

Как сообщалось, после завершения совместной встречи Макрон и Мерц покинули офис британского премьера, а Кир Стармер и Владимир Зеленский вернулись внутрь для двусторонних переговоров.

Вечером Зеленский полетит в Брюссель, где у него запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник украинского президента ожидают в Риме.

Дипломатическое турне Зеленского происходит после серии встреч представителей Украины и США, которые касаются "мирного соглашения".

