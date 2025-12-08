Зеленский: Украина и Европа финализируют свое видение "мирного плана" во вторник

Президент Владимир Зеленский сказал, что советники по национальной безопасности Украины и европейских государств продолжат работу над последней версией "мирного плана" и завершат ее ориентировочно во вторник.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский сказал во время онлайн-брифинга с журналистами.

Зеленский вновь подтвердил, что первоначальное "мирное предложение" США претерпело изменения и было сокращено с 28 до 20 пунктов, и по нескольким вопросам – территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности – окончательного решения нет.

"Сегодня мы хорошо поговорили в Лондоне, были лидеры, мы оставили NSA (советников по национальной безопасности. – Ред.). Это также говорит, что есть прогресс от каждого плана, от первого до сегодняшнего, который сегодня проговаривали уже с европейцами, есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального завершения войны", – добавил глава государства.

Он уточнил, что советники по нацбезопасности от Украины и европейских стран в Лондоне "будут работать над последней версией плана, которую привез (секретарь СНБО. – Ред.) Умеров".

"Я думаю, завтра план будет готов, вечером – где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим Соединенным Штатам Америки", – добавил Зеленский.

Ранее в понедельник в резиденции британского премьера состоялась встреча лидеров Великобритании, Германии, Украины и Франции.

В Елисейском дворце подтвердили, что центральными темами обсуждений лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне был "мирный план" Трампа, а также гарантии безопасности для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров заверил, что поддержка для Украины "не пошатнется".

Перед встречей Макрон отметил, что Украина и Европа "имеют много карт" в мирных переговорах.