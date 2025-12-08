Зеленский: европейские гарантии безопасности для Украины фактически готовы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины со стороны европейских партнеров фактически готовы, хотя на один из ключевых вопросов ответа еще нет.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время онлайн-брифинга для СМИ после встреч в Лондоне 8 декабря.

Президента спросили, доверяет ли он гарантиям безопасности, которые Украине возможно предоставят партнеры, и в то, что при необходимости они сработают.

Зеленский начал ответ с того, что "у нас нет других партнеров".

"Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить, – это от США. Безусловно, если они будут не "Будапештский меморандум", не пустые обещания, а будут legally binding (юридически обязывающие – ЕП), проголосованные в Конгрессе США. Об этом мы говорим. Они пока относятся положительно к такому движению", – сказал президент.

"И европейские гарантии безопасности, это "коалиция решительных". В принципе, они уже готовы... Опять же, подчеркну, главное – на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии России. Пока что на этот ответ я еще не получил", – отметил он.

Позже в ответе на другой вопрос Зеленский повторил, что документ о роли "коалиции решительных" почти финализирован.

"В принципе, у нас документ уже готов. Сейчас нам нужно согласовать это с американской стороной, как в целом в инфраструктуре гарантий безопасности Украины, где там место "коалиции желающих".... Главное, что в принципе документ, карта и инфраструктура по коалиции уже есть", – сказал он.

Перед этим Зеленский сообщил детали своей встречи с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, которая состоялась днем 8 декабря.

Из Лондона президент Украины отправился в Брюссель, где сегодня же должен встретиться с генсеком НАТО и руководством ЕС.

В Елисейском дворце подтвердили, что центральными темами обсуждений лидеров Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне были "мирный план" Трампа, а также гарантии безопасности для Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после завершения переговоров заверил, что поддержка для Украины "не пошатнется".

Перед встречей Макрон отметил, что Украина и Европа "имеют много карт" в мирных переговорах.