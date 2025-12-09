Евросоюз присоединится к созданию Комиссии по рассмотрению претензий Украины к России

16 декабря Европейский Союз присоединится к созданию Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России, которая создается в рамках работы Реестра ущерба, нанесенного Украине и украинцам российской агрессией.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе 9 декабря.

Еврокомиссар Макграт на следующей неделе подпишет от имени ЕС Конвенцию о создании Комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

"На следующей неделе, 16 декабря, я посещу конференцию по подписанию Конвенции о создании комиссии по рассмотрению претензий (Украины к России за ущерб, нанесенный войной/ – "ЕП"). Я призвал все государства-члены присоединиться к нам в этом шаге", – заявил Макграт.

Он также отметил важность быстрого создания Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

"Еврокомиссия уже внесла предложение о подписании Конвенции о создании Комиссии по рассмотрению претензий, которая вскоре будет принята Советом ЕС", – сообщил он.

По его словам, эти шаги являются частью работы по налаживанию архитектуры для обеспечения справедливости и ответственности за преступления агрессии.

Как сообщала "Европейская правда", в октябре Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

22 октября Комитет министров Совета Европы утвердил конвенцию об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ (RD4U), базирующемся в Гааге, приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В Офисе президента ожидают, что механизм компенсаций ущерба от агрессии РФ заработает уже в этом году.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра ущерба Маркияном Ключковским.